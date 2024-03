Do zdarzenia drogowego doszło w niedzielę po południu.

Górzyca. Radiowóz zderzył się z samochodem

- Na łuku drogi doszło do zderzenia radiowozu marki Kia Ceed z citroenem . Dwóch funkcjonariuszy zostało przewiezionych do szpitala. Są diagnozowani - powiedział Interii podkom. Zbigniew Frąckiewicz , oficer prasowy KPP w Gryficach.

Jak przekazał podkom. Frąckiewicz, policja, pod nadzorem prokuratury, prowadzi czynności w celu ustalenia okoliczności zdarzenia. - Ze wstępnych ustaleń wynika, że policjanci nie przyczynili się do zdarzenia - poinformował oficer prasowy. Zaznaczył jednak, że "jeszcze trwają czynności".

Początkowo w mediach pojawiła się informacja, że do szpitala trafił również kierowca samochodu osobowego. Okazało się jednak, że w jego przypadku hospitalizacja nie była potrzebna. Podkom. Frąckiewicz poinformował, że za wcześnie jest, by jednoznacznie wskazać, czy doszło do kolizji czy wypadku drogowego.