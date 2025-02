Kolejny fragment rakiety Muska odnaleziony. Pilny komunikat policji

Oprac.: Dawid Szczyrbowski Aktualizacja

Czarny element znaleziono w miejscowości Sędziny niedaleko Szamotuł (woj. wielkopolskie). To zbiornik podobny do tych odnalezionych wcześniej - potwierdziła w rozmowie z Polsat News mł. asp. Ewelina Grzeszkowiak z KPP w Szamotułach. Na obiekt natrafiła przypadkowa osoba. Od wtorku w Polsce znaleziono co najmniej cztery fragmenty rakiety Falcon 9.