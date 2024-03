- Jeden z nich poniósł śmierć na miejscu; drugi reanimowany, został zabrany śmigłowcem do szpitala. Nasze ustalenia wskazują, że był to nieszczęśliwy wypadek. Wojsko ćwiczące na poligonie to żołnierze z 1 Brygady Pancernej z Batalionu Zmechanizowanego z Białej Podlaskiej. Ustalenia są w toku - przekazał w rozmowie z radiem Szczecin major Tomasz Zygmunt z Żandarmerii Wojskowej w Szczecinie.