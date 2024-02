Pojazdy wojskowe wyjechały na polskie drogi. Jest komunikat armii

Ćwiczenia Dragon-24 są polską częścią nato wskich manewrów Steadfast Defender 2024 . Trwające od kilku tygodni ćwiczenia państw Sojuszu to największe takie przedsięwzięcie od roku 1999 - czyli przystąpienia Polski do NATO.

"Są to zaplanowane wcześniej manewry, w których jednym z elementów jest sprawdzenie procedur i zdolności wojsk do szybkiego przemieszczenia i osiągania gotowości we wskazanym rejonie operacji. Transport i ruch wojsk jest częścią składową wszystkich rodzajów prowadzonych przez siły zbrojne działań" - wskazano.