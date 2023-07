Podczas czasu przeznaczonego na pytania od dziennikarzy Mateusz Morawiecki został zapytany m.in. o to, jak skomentuje sprawę związaną z "ustawą Kamilka" oraz jak odniesie się do zachowania Konfederacji. W czwartek posłowie zagłosowali za przyjęciem projektu nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, która nazywana jest właśnie "ustawą Kamilka". W głosowaniu udział wzięło wówczas łącznie 453 posłów. Za przyjęciem "ustawy Kamilka" głosowało 441, przeciwni byli członkowie Konfederacji i Wolnościowców .

- Ja braku głosowania Konfederacji nie będę komentował , to jest pytanie do nich. Natomiast generalnie chcę powiedzieć tak: wszyscy byliśmy wstrząśnięci tą tragiczną śmiercią Kamilka i muszę powiedzieć tak, jak i wtedy mówiłem - nie ma wystarczająco surowej kary dla takich bandytów, takich ciemiężców, zbrodniarzy - stwierdził szef rządu.

Mateusz Morawiecki o "ustawie Kamilka": My reagujemy bardzo konkretnie

Jak oznajmił premier, "ta ustawa była przygotowywana już wcześniej w resorcie rodziny, nie tylko w reakcji na to wydarzenie". - Ona wchodzi w życie, wzmacnia pozycję rodziców, wzmacnia pozycję również dzieci - tych, które mogą być poszkodowane w przemocy domowej. Przemoc domowa jest czymś okrutnym, ponieważ dom musi być schronieniem, tym ciepłym, cichym schronieniem dla dzieci. Jeżeli jest czymś odwrotnym, to wyobraźmy sobie, jaki to jest dramat i tragizm. Natomiast my reagujemy bardzo konkretnie, zaostrzamy nasze kodeksy - stwierdził szef rządu. Po chwili kontynuował: