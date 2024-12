Oddajmy głos Marcinowi Waszakowi z Fundacji im. Stefana Batorego. To ekspert zajmujący się problematyką korupcji i finansowania polityki oraz monitorowaniem polityki antykorupcyjnej państwa, w tym ochroną sygnalistów ora przejrzystością zamówień publicznych.

W opracowaniu z 2019 r. Waszak pisze tak: "Z punktu widzenia finansowania kampanii agitacja przed jej rozpoczęciem pozwala ominąć wszelkie ograniczenia" - czytamy. A dalej: "Ponieważ wydatki ponoszone na prekampanię nie są ujmowane w raportach składanych przez komitety wyborcze do PKW, to nie są też limitowane i mogą pochodzić z niezidentyfikowanych źródeł. Nie wiadomo, kto jest tu sponsorem i czy nie oczekuje czegoś w zamian".

O niejasnościach związanych z pieniędzmi i prekampanią mówią też członkowie Państwowej Komisji Wyborczej . - Działania podjęte przed rozpoczęciem kampanii wyborczej (ogłoszeniem postanowienia o zarządzeniu wyborów - red.), zaliczane do tzw. prekampanii wyborczej, są niezgodne z przepisami Kodeksu wyborczego, lecz nie stanowią podstawy do stwierdzenia naruszenia prawa przez komitet wyborczy, który w tym czasie jeszcze nie istnieje - powiedział Interii Marcin Chmielnicki , rzecznik PKW.

Jak usłyszeliśmy, nie oznacza to, że działania polityków przed ogłoszeniem oficjalnego rozpoczęcia kampanii wyborczej nie mogą naruszać innych przepisów. - Chociażby dotyczących czasu pracy osób sprawujących określone funkcje czy niecelowego wykorzystywania środków publicznych - zauważa rzecznik PKW. Jeśli dochodzi do takich przypadków, powinny je jednak wykazać takie instytucje jak chociażby Najwyższa Izba Kontroli, Regionalne Izby Obrachunkowe, organy ścigania i sądy.

Jan Grabiec: Informowanie o Trzaskowskim podstawowym zadaniem

O finansowaniu plakatów, które można by uznać za wyborcze, mówił już sam Rafał Trzaskowski . - Jestem wiceprzewodniczącym PO, więc nie ma w tym nic dziwnego. Jako partia cały czas prowadzimy działalność, w tej chwili będziemy przygotowywali program - stwierdził.

Podobnego zdania jest Jan Grabiec , skarbnik i rzecznik PO, a także szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Jak twierdzi, przekazywanie informacji o starcie Rafała Trzaskowskiego to jedno z "podstawowych zadań partyjnych".

W opinii ministra, zarówno konwencja Rafała Trzaskowskiego w Gliwicach, jak również posty w social mediach, bannery, plakaty i konferencje prasowe to "przejaw aktywności partii". - Rafał Trzaskowski nie jest osobą obcą, jest członkiem PO od lat. Nie zachodzi tu więc sytuacja, w której pieniądze partii byłyby transferowane do innego podmiotu czy wydawane w jakikolwiek sposób mogący być podważany prawnie - mówi nam Grabiec.

- Natomiast znamy przypadki, kiedy różni kandydaci na przeróżne funkcje są promowani przez jakieś instytucje trzecie, nieznane. To stowarzyszenia, fundacje, towarzystwa przyjaciół danego kandydata i brak tam środków prawnych, które umożliwiałyby dziennikarzom czy obywatelom dowiedzieć się, skąd pochodzą pieniądze - uważa Grabiec. - Nas to nie dotyczy. Byłoby dziwnie, gdyby zaczęły się pojawiać plakaty, billboardy czy spoty finansowane przez jakichś sympatyków. W naszym przypadku wszystko jest transparentne, od lat kontrolowane - zarzeka się.

PiS: PO pokazuje, że wszystkie chwyty dozwolone

- Spotkanie w Krakowie, sale, inne koszty opłacamy z funduszy partii. Wszystkie aktywności partyjne finansujemy z kasy ugrupowania . Niemniej, rozwieszanie banerów, to tak typowa akcja wyborcza, że trudno mówić o finansowaniu prekampanii - mówi Kowalczyk. - Wszystko kosztuje. Będziemy dopytywać, prześwietlać konkurencję . Z czego opłacają swoje spotkania? Choćby konwencja w Gliwicach. Koszty, w porównaniu do naszego spotkania z Krakowie, są nieporównywalne - uważa.

Faktem jest, że PKW odnosiła się już do udziału osób na stanowiskach publicznych w trakcie prekampanii czy kampanii wyborczej. Rekomendacje dotyczą zarówno Rafała Trzaskowskiego, który jest prezydentem Warszawy, jak i Karola Nawrockiego , szefa IPN.

Według Kodeksu wyborczego agitacja to "publiczne nakłanianie lub zachęcanie do głosowania w określony sposób, w tym w szczególności do głosowania na kandydata określonego komitetu wyborczego".