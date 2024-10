Wyruszając do lasu na grzyby warto rozsądnie się zachowywać. Służby i nadleśnictwa apelują do grzybiarzy, aby parkowali samochody w wyznaczonych do tego miejscach, a tym samym nie zastawiali dróg, co mogłoby utrudnić dojazd karetki, gdyby potrzebna była pomoc. Zwracają też uwagę na skandaliczne zachowanie w jednym z lasów, gdzie doszło do pożaru, prawdopodobnie przez niedopałek papierosa.