Sprawa statusu starosty kaliskiego Jana Adama Kłysza w strukturach PSL ciągnęła się od maja 2024 r. Wówczas Wojewódzki Sąd Koleżeński PSL w Poznaniu wszczął wobec niego postępowanie dyscyplinarne. Najpierw zawieszono go w prawach członka PSL, a następnie wykluczono z partii, stawiając zarzuty zdrady partii i niedotrzymanie ustaleń koalicyjnych .

Tymczasem przed głosowaniem, radny PiS, na urząd zaproponował partyjnego kolegę Nosala - Jana Adam Kłysza, wcześniej przewodniczącego rady powiatu i wicestarosty. Ten wyraził zgodę, choć ustalenia wewnątrzpartyjne były inne. Po przeliczeniu kart do głosowania okazało się, że Kłysz zdobył poparcie 11 radnych , natomiast Nosal - 9. Jeden głos był nieważny.

Polityk PSL dostał propozycję od PiS. Koledzy zarzucili mu zdradę partii

Według Kłysza radni dokonali demokratycznego wyboru, ponieważ mieli do wyboru dwóch kandydatów z tego samego ugrupowania i w głosowaniu tajnym dokonali swojego wyboru - powiedział PAP.

W lipcu poznański oddział ludowców podjął decyzję o wykluczeniu Kłysza z szeregów partii. Od tej decyzji starosta kaliski odwołał się do Głównego Sądu Koleżeńskiego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Warszawie .

W wydanym dla mediów oświadczeniu poinformował wówczas, że "kwestia jego relacji z PSL i z jego działaczami oraz różnicy zdań, która zaistniała jest sprawą dla niego bardzo ważną, jednak odkłada ją na drugi plan. Toczy się ona i dalej będzie się toczyć w tle bieżących pilnych spraw, na które my wszyscy ludzie, zarówno u nas, w naszych domach, jak i w zakładach pracy, czy w różnych instytucjach, musimy na bieżąco reagować. Informuję, że do końca będę dochodził swoich praw oraz swoich racji i walczył o swoje dobre imię, stosownie do, przyjętych w tego typu sprawach, procedur(...)" - napisał.