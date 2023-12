W niedzielę po południu w powiecie obornickim w Wielkopolsce doszło do wypadku awionetki ; poszkodowane zostały dwie osoby: pilot i pasażer - poinformował oficer prasowy PSP w Obornikach.

Słonawy. Awionetka spadła na las

- Otrzymaliśmy zgłoszenie, że w miejscowości Słonawy koło Obornik doszło do wypadku awionetki. Ok. 500 metrów przed lądowiskiem, awionetka spadła na pobliski las, na drzewa. Na skutek tego zdarzenia nastąpił wyciek paliwa, nie doszło na szczęście do zapłonu - powiedział PAP oficer prasowy PSP w Obornikach mł. bryg. Leszek Walczak.