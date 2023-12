Niebezpieczne sceny na lotnisku. Samolot ruszył bez pilota

Wyjątkowo niebezpieczne warunki atmosferyczne panujące w rejonie argentyńskiego miasta Bahia Blanca, położonego w niewielkiej odległości od Buenos Aires, spowodowały śmierć kilkunastu osób i ogromne szkody. W wyniku przejścia gwałtownej burzy z piorunami i silnej wichury władze apelowały do mieszkańców o powstrzymywanie się od wychodzenia z domów aż do niedzielnego poranka. Porywy wiatru dochodziły nawet do 150 km/h.