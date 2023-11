W Hali Widowiskowo-Sportowej w Liskowie odbył się w sobotę finał konkursu na największa wielkopolską pyrę i potrawę z niej przygotowaną . Na miejsce przyjechały reprezentantki z 73 kół gospodyń wiejskich . Do rywalizacji stanęło 50 pyr , które były kolejno ważone.

Konkurs na największą pyrę. Zwyciężczyni waży 1668 gram

Tytuł największej pyry trafił do Modły Królewskiej w powiecie konińskim, gdzie wyhodowano bulwę ważącą 1668 gramów . Zaszczytnym drugim miejscem mogą się poszczycić za to członkinie Koła Gospodyń wiejskich w Rychwale , gdzie urósł ziemniak o wadze 1492 gramów .

Krzysztof Grabowski , wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, obecny w trakcie zawodów, podkreślił, że w inicjatywie nie chodzi o to, by ciągle pobijać rekordy.

- Jak widać waga ziemniaka spadła, ale za to w tym roku zgłosiła się rekordowa liczba Kół Gospodyń Wiejskich, o 20 więcej w porównaniu z ubiegłym rokiem. To dowód na to, że ludzie chcą się integrować i wspólnie spędzać czas - powiedział.