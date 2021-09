Do wypadku doszło we wtorek po godz. 15. To tam zderzyły się samochód ciężarowy i osobowy.



Tragiczny wypadek

Ze wstępnych ustaleń ostrowskiej policji wynika, że citroen zjechał częściowo na pobocze i ustawił się bokiem. Wtedy ciężarówka uderzyła przodem w bok auta osobowego. Citroen wypadł z drogi i zatrzymał się w polu kukurydzy.

Śmierć na miejscu - jak poinformowała rzecznik prasowy ostrowskiej policji mł. asp. Małgorzata Michaś - ponieśli kobieta i mężczyzna. Kierowca ciężarówki, który podróżował sam, został poddany badaniu na trzeźwość. Nie stwierdzono u niego obecności alkoholu.

Pomocy medycznej udzielił mu przybyły na miejsce zespół ratownictwa medycznego.

Zdjęcie Narzeczeni jechali do sali weselnej / Tomasz Wojtasik / PAP

1 września mieli mieć ślub

W wypadku zginęli 26-letnia Martyna, mieszkanka gminy Ostrzeszów, oraz 32-letni Bartosz, pochodzący z gm. Kotlin, a związany z Poznaniem.

Narzeczeni 1 września mieli wziąć ślub. Ceremonia miała odbyć się w kościele pw. św. Anny w Niedźwiedziu Wlkp. k. Ostrzeszowa. To, że została odwołana, potwierdził w środę proboszcz parafii Waldemar Wiertelak.

"SE" ustalił, że para we wtorek jechała do sali weselnej pod Odolanowem (woj. wielkopolskie, w powiecie ostrowskim), gdzie miało się odbyć przyjęcie.

Ostatni wpis zmarłej Martyny na profilu społecznościowym z 20 sierpnia brzmi: "Z radością zawiadamiamy o naszym ślubie. Będzie nam miło widzieć Was w tym szczególnym dniu". Wcześniej narzeczeni byli na wakacjach w Grecji. Mieszkali w Poznaniu i z tym miastem wiązali swoją przyszłość.

Policja, pod nadzorem prokuratury prowadzi czynności, by wyjaśnić wszystkie okoliczności wypadku.