Kalisz. Tragedia w noc sylwestrową. Zmiana wyroku sądu dla 21-latka

- Zawnioskował o wymierzenie kary surowszej i orzeczenie kary czterech lat pozbawienia wolności , do czego sąd odwoławczy się przychylił - powiedział prokurator Marcin Kubiak z biura prasowego Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wlkp.

Dodał, że "choć żadna kara wymierzona w tej sprawie nie jest w stanie zadośćuczynić poczuciu sprawiedliwości pokrzywdzonych to jednak z całą pewnością wyrok 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności orzeczony przez sąd pierwszej instancji jawił się jako rażąco łagodny".

Śmiertelny wypadek w Kaliszu. 21-latek skazany na więzienie

Do wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym doszło w sylwestrowy wieczór 2021 roku około godz. 20 na ul. Piłsudskiego w Kaliszu. 19-letni wówczas kierowca bmw podczas wyprzedzania na łuku drogi stracił panowanie nad autem , uderzył w bariery ochronne, a następnie w pojazd marki Renault, który jechał z przeciwnego kierunku.

Prokurator postawił mu zarzut spowodowania śmiertelnego wypadku, za co groziło do ośmiu lat więzienia. 19-latek przyznał się do winy. Wyrok jest prawomocny.