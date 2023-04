Tragedia w Kobylej Górze. Sędzia zaniepokojona pismem od matki dziewczynek

Kolejne informacje w sprawie tragedii w Kobylej Górze. Jak ustalono, sędzia zaniepokoiła się pismem, które matka zamordowanych dziewczynek przysłała do sądu - nie zdążyła sprawdzić, co działo się w rodzinie. Treść była nielogiczna i budząca niepewność. Ostatecznie do spotkania z matką nie doszło.

Zdjęcie Kobyla Góra: Sędzia zaniepokoiła się pismem, które matka dziewczynek przysłała do sądu / Tomasz Wojtasik / PAP