Stanisław wyskoczył z samolotu ostatni. Nowe ustalenia po tragedii w Pile

Do tragicznego wypadk u doszło w niedzielę przed godziną 14 w Pile. Tego dnia Związek Polskich Spadochroniarzy w Poznaniu zorganizował, jak co każdą niedzielę, skoki treningowe. Dodatkowym powodem było przypadającego tego dnia święto spadochroniarza.

Pan Stanisław działał w związku od wielu lat. Był instruktorem, posiadającym najwyższe spadochronowe uprawnienia w Polsce. Dodatkowo miał możliwość szkolenia innych ze skoków tzw. metodą na linę. W niedzielę wraz z innymi ośmioma osobami wsiadł do samolotu na lotnisku w Pile. Na wysokości 2 tys. metrów nad ziemią rozpoczęły się skoki. Stanisław był odpowiedzialny tego dnia za wyrzut wszystkich skoczków z samolotu. Z maszyny mężczyzna wyskoczył jako ostatni.

W trakcie lotu razem ze swoim kolegą zrobili tzw. zejście, czyli zwróceni twarzami do siebie chwycili się za ręce. Na wysokości około 1,3 tys. metrów zdecydowali o rozejściu się i odwrócili się do siebie tyłem. Stanisław spadał w tzw. tracku, czyli chciał odlecieć od drugiego skoczka, aby zachować wyższy poziom bezpieczeństwa w trakcie otwierania spadochronu. To wszystko wiemy z rozmów ze świadkami wydarzenia oraz osobami będącymi tego dnia na lotnisku.