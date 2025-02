Do ataku na motorniczego tramwaju linii 10 doszło 27 stycznia na przystanku przy ulicy Traugutta w Poznaniu . Wszystko zaczęło się w chwili, gdy pracownik MPK zauważył na wspomnianym przystanku mężczyznę szarpiącego kobietę.

Motorniczy postanowił zareagować na tę sytuację - wówczas został uderzony pięścią w twarz. Przed przyjazdem policjantów zarówno kobieta, jak i mężczyzna oddalili się z miejsca zdarzenia. Motorniczemu została udzielona pomoc, a po opatrzeniu w szpitalu wrócił do domu.

Sprawą zajęli się funkcjonariusze, którzy prowadzili działania operacyjne, identyfikacyjne, a także przeanalizowali materiał z zabezpieczonego monitoringu. Jak przekazała Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu , do zatrzymania podejrzewanego doszło 30 stycznia, czyli trzeciego dnia od zdarzenia.

Poznań. Podejrzany o atak na motorniczego tramwaju zatrzymany

38-letni mężczyzna oraz jego partnerka zostali zatrzymani na jednej z ulic na poznańskim Starym Mieście . Następnie para trafiła do policyjnego aresztu .

Kobieta została przesłuchana w charakterze świadka , a 38-latek okazał się także osobą poszukiwaną celem przeprowadzenia czynności procesowych do innej sprawy. Obydwoje wcześniej byli wielokrotnie karani m.in. za udział w bójce, naruszenie nietykalności, uszkodzenia mienia czy groźby.

W poniedziałek mężczyzna został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszy zarzut naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego w warunkach recydywy. Policjanci zawnioskowali także do prokuratury o tymczasowy areszt dla zatrzymanego. Mężczyźnie grozi do 4,5 lat więzienia.