Protestowali w poznańskiej katedrze. 32 osoby na ławie oskarżonych

W trakcie mszy w poznańskiej katedrze grupa ok. 30 osób stanęła przed ołtarzem z transparentami o treściach związanych z prawem do aborcji. Zdarzenie miało miejsce kilka dni po ogłoszeniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego w październiku 2020 r. We wtorek na ławie oskarżonych zasiadły 32 osoby.

Zdjęcie Po wyroku TK ws. aborcji protestowali w katedrze; ponad 30 osób na ławie oskarżonych / Jakub Kaczmarczyk / PAP