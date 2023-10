Poznańska policja zatrzymała 35-latka, który zaczepiał i groził przypadkowym przechodniom. W dwóch przypadkach doszło do pobicia. Do ataków doszło w centrum miasta. Mężczyźnie postawiono zarzuty, został też tymczasowo aresztowany. To kolejny niebezpieczny przypadek w stolicy Wielkopolski. Kilka dni temu doszło tam do śmiertelnego ataku 71-letniego nożownika na pięciolatka.