W bloku na os. Rzeczypospolitej 60 w jednej z piwnic zostały znalezione substancje chemiczne niewiadomego pochodzenia. - Ze względów bezpieczeństwa podjęto decyzję o ewakuacji mieszkańców na czas naszych działań - podkreślił Paterski. Dodał, że lokatorzy mają zapewnione schronienie w autobusie podstawionym przez urząd miasta.

Dwa dni wcześniej doszło do pożaru

- Do wyjaśnienia została zatrzymana jedna osoba. Jest to właściciel tej piwnicy - wskazał.

Przekazał, że substancje znaleziono w czasie oględzin związanych z wyjaśnianiem przyczyn pożaru, do którego doszło w piwnicy bloku przed dwoma dniami.

Straż uspokaja: Nie było żadnego skażenia

Oficer prasowy PSP w Poznaniu Kamil Witoszko powiedział, że w związku z wykryciem nieznanych substancji po godz. 10 ewakuowano mieszkańców jednej klatki bloku - dziesięć osób. - Działania prowadzi nasza grupa chemiczno-ekologiczna, która stara się zidentyfikować te substancje - wskazał.

Witoszko ocenił, że działania strażaków mogą potrwać nawet do wieczora. Zaznaczył, że jest to związane z procedurą pobierania próbek znalezionych substancji. - Nie było żadnego rozszczelnienia pojemników, nie było żadnego uwalniania się substancji. Po prostu badamy pojemniki, które są zamknięte, szczelne, nie doszło tam do np. jakiegoś skażenia - zaznaczył.