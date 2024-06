Pionierskie rozwiązanie w Wielkopolsce. Urzędnicy będą pracować krócej

Leszno. Urzędnicy będą pracować krócej. "Wychodzimy na przeciw"

- Wychodzimy naprzeciw tym zmianom i wkrótce sami przekonamy się, czy są one zasadne. Cieszę się, że to właśnie Urząd Miasta Leszna będzie pionierem 35-godzinnego tygodnia pracy i mocno wierzę w to, że moi pracownicy to docenią i sprostają wyzwaniu podniesienia efektywności pracy - stwierdził.