Do incydentu doszło w sobotę po godz. 6:00 na lotnisku w poznańskiej Ławicy . Obsługa samolotu mającego wylecieć do Londynu powiadomiła służby o niepokojącym zachowaniu jednego z pasażerów.

Poznań. 31-letni pasażer samolotu twierdził, że ma przy sobie bombę

31-letni Polak twierdził, że ma przy sobie ładunek wybuchowy. Na miejsce wezwani zostali funkcjonariusze straży granicznej, którzy wyprowadzili go z samolotu. Nawet po przewiezieniu go do pomieszczeń służbowych, pasażer nie porzucił swojej narracji.