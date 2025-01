Niecodziennie odkrycie w Wielkopolsce. Może okazać się bezcenne

Figurka, choć zachowana w doskonałym stanie, wymaga szczegółowego zbadania. "Nie jest jeszcze pewne, z jakim zabytkiem mamy do czynienia. Może być to figurka antyczna pochodząca z okresu, kiedy funkcjonowało cesarstwo rzymskie, tj. z II/III w. n. e., ale równie dobrze może być to figurka ze schyłku XIX w. lub początku XX w." - czytamy w poście Wielkopolskiego Konserwatora Zabytków zamieszczonym na Facebooku.

