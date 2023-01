Napaść seksualna w Niechanowie. Nastolatkowie usłyszeli zarzuty

Do 15 lat więzienia grozi dwóm 17-latkom i jednemu 18-latkowi, którzy odpowiedzą za zgwałcenie i usiłowanie doprowadzenia do obcowania płciowego 13-letniego chłopca. Do napaści doszło w ubiegłym tygodniu w ośrodku wychowawczym w Niechanowie (woj. wielkopolskie). Wszyscy usłyszeli zarzuty.

