Do groźnego wypadku doszło 27 czerwca w Gnieźnie. W zdarzeniu brał udział tylko jeden samochód. Według opisu policjantów z KPP Gniezno, w chwili zdarzenia volvo podróżowały dwie osoby . 21-letnia pasażerka po zajściu wyjawiła, że kierowca, który był jej byłym partnerem, celowo doprowadził do wypadku .

Gniezno. Przewoził byłą dziewczynę. Celowo doprowadził do wypadku?

Z zeznań wynika, że podczas jazdy między nimi miało dojść do kłótni. Po chwili mężczyzna jadąc prostą drogą zdecydowanie wcisnął pedał gazu i gwałtownie skręcił kierownicą w lewo, wjeżdżając do przydrożnego rowu i uderzając w skarpę. To doprowadziło do koziołkowania pojazdu.