Inwazja raków. Służby podjęły działania

Inwazyjny gatunek raka został najprawdopodobniej podrzucony do stawów przez akwarystę amatora. Może przyczynić się do niszczenia środowiska naturalnego, dlatego służby podjęły stosowne działania. Celem jest zastopowanie rozprzestrzeniania się skorupiaka .

Pierwsza akcja odławiania ma się rozpocząć w sobotę. Razem ma zostać zorganizowanych 10 dwudniowych sesji w okresie od lipca do października.

"Odławiane będą ręką i podbierakiem wspieranym przez pułapki. Odłów będzie prowadzony w dwuosobowych zespołach na wyznaczonych trzech stanowiskach. Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania terenu objętego działaniami plakatami informacyjnymi oraz do przeprowadzenia co najmniej dwóch spotkań informacyjnych dla osób zainteresowanych" - przekazał miejski ratusz.