Poznań: Ukrainiec wtargnął do auta, odgryzł kobiecie kawałek ucha i uciekł

Oprac.: Krystyna Opozda WIADOMOŚCI LOKALNE

Wtargnął do przepuszczającego go na pasach auta, odgryzł kobiecie kawałek ucha i uciekł jej samochodem - takie sceny rozegrały się w nocy z czwartku na piątek w Poznaniu. Sprawcę zatrzymano. To 35-letni Ukrainiec.

Zdjęcie Sprawca szybko wpadł w ręce policji, zdj. ilustracyjne / Lukasz Solski/ / East News