Wojna w Ukrainie. Jest rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ

Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło ukraińską rezolucję potępiającą rosyjską agresję, wzywającą Rosję do natychmiastowego, pełnego i bezwarunkowego wycofania jej sił z uznanych międzynarodowo ukraińskich granic. Wcześniej swój projekt próbowały przeforsować Stany Zjednoczone. Nie odnosił się on jednak bezpośrednio do rosyjskiej napaści. Ostatecznie przyjęto go dopiero z poprawkami zaproponowanymi m.in. przez Polskę.