43- i 45-latkowie oraz ich dzieci w wieku siedmiu i 10 lat mieli wykupione bilety do tureckiej Antalyi. W spędzeniu wymarzonych wakacji przeszkodziło jednak zachowanie dorosłych. Rodzina nie została wpuszczona na pokład.

Poznań: Interwencja Straży Granicznej na lotnisku

"Nie stosowali się do poleceń wydawanych przez załogę, zachowywali się napastliwie zarówno w stosunku do załogi jak i do innych pasażerów oraz używali wulgarnych słów" - czytamy w komunikacie służb.