Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w poniedziałek późnym wieczorem w Czechowicach-Dziedzicach. W wyniku uderzenia pioruna wybuchł pożar budynku jednorodzinnego. Właścicielowi domu udało się ugasić ogień jeszcze przed pojawieniem się strażaków, jednak ucierpiał podczas tej akcji. Mężczyzna trafił do szpitala. To kolejne niebezpieczne zdarzenie spowodowane przez burzę w ostatnich dniach. Niedawno doszło do śmiertelnego uderzenia pioruna.