Warmińsko-mazurskie. Trwają poszukiwania 16-letniej Oliwii Tarasewicz

Oliwia Tarasewicz to szczupła długowłosa brunetka, mierząca ok. 163 cm wzrostu. W dniu, w którym zaginęła, miała na sobie czarne spodnie i koszulkę w tym samym kolorze, a także szarą bluzę i fioletową kurtkę.

11 października nastolatka wyszła do szkoły, niestety do tej pory nie powróciła do domu. Nie nawiązała też kontaktu z bliskimi.