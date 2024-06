Zarzuty dla żołnierza, który zgubił karabin

Jak poinformował PAP w piątek kpt. Tomasz Tekliński z Żandarmerii Wojskowej w Elblągu, "w postępowaniu przygotowawczym ustalono, że do utraty karabinu wyborowego BOR doszło w wyniku niedopełnienia obowiązku przez żołnierza terytorialnej służby wojskowej z 71. batalionu lekkiej piechoty w Malborku, który pozostawił ją bez należytego nadzoru". - Żołnierz usłyszał taki zarzut, przyznał się do zarzuconego mu czynu i złożył stosowne wyjaśnienia - dodał. Czyn ten zagrożony jest karą do pięciu lat pozbawienia wolności.