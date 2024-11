Na komisariacie w małopolskim Szczucinie doszło do wypadku z udziałem broni palnej. - W jego wyniku zmarł 40-letni policjant - poinformował Interię asp. Mariusz Przeniosło z komendy w Dąbrowie Tarnowskiej. Na chwilę obecną nic nie wskazuje na to, aby do tego zdarzenia przyczyniły się osoby trzecie.