- Dzisiaj poleciłem ministrowi obrony i naczelnemu dowódcy zintensyfikowanie wszystkich kontaktów ze stroną amerykańską - przekazał we wtorek wieczorem prezydent Ukrainy, cytowany przez agencję Reutera.

Zełenski poinformował, że "wszystkie niezbędne oświadczenia i decyzje polityczne" są już gotowe, a on sam musi wdrożyć je "tak szybko, jak to możliwe", by chronić ukraińskich żołnierzy i ich pozycje.