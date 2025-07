Rosja planuje zwiększyć produkcję dronów typu Shahed, co może pozwolić na atakowanie Ukrainy nawet dwoma tysiącami dronów w ciągu jednej nocy już od listopada.

ISW przytoczył opinię niemieckiego generała dywizji Christiana Freudinga , który stwierdził, że Moskwa planuje dalsze zwiększenie produkcji dronów , co oznacza, że Ukraina i jej sojusznicy powinni rozważyć nowe sposoby obrony przeciwlotniczej .

Na początku czerwca ukraiński wywiad wojskowy ocenił, że Rosja może produkować ok. 170 dronów typu Shahed dziennie, jednocześnie planując zwiększyć swoje moce produkcyjne do 190 dronów dziennie do końca 2025 r.