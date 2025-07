Rosja coraz skuteczniejsza w atakach. Wyraźny wzrost w statystykach

Celność rosyjskich dronów, które atakują Ukrainę, wzrosła w okresie od kwietnia do czerwca trzykrotnie - poinformował brytyjski dziennik "Financial Times". Jest to najwyższy poziom trafień od rozpoczęcia przez Moskwę pełnoskalowego konfliktu. Nie oznacza to jednak obniżenia poziomu ukraińskich sił powietrznych. Eksperci zwracają uwagę m. in. na taktykę rojów i nowe modele dronów.