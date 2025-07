W czerwcu na Litwie sygnał GPS zakłócono aż 1022 razy - wynika z danych opublikowanych przez firmę Oro navigacija, która zarządza ruchem lotniczym nad tym krajem. To zauważalny wzrost w porównaniu z 585 zgłoszeniami w maju i 447 w kwietniu.

- Faktyczna skala może być jeszcze większa , ponieważ rejestrujemy tylko to, co zgłoszą nam piloci - zaznaczyła rzeczniczka firmy Ingrida Daugirdė, cytowana przez TVP Wilno.

Zakłócenia systemu geolokalizacji stanowią utrudnienia nie tylko dla pilotów i marynarzy, ale również dla litewskich ornitologów, którzy wykorzystują go do śledzenia ptaków, wyposażonych w specjalne nadajniki.

Litwa. Rekordowe zakłócenia sygnału GPS. Ślad prowadzi do Rosji

Według Daugirdė choć zakłócenia sygnału GPS są uciążliwe, nie stanowią bezpośredniego zagrożenia dla komunikacji lotniczej, gdyż piloci mają do dyspozycji także naziemne systemy nawigacyjne. Mimo to od początku 2025 r. na Litwie odnotowano osiem przypadków ponownego podejścia do lądowania - czego powodem było błędne wyświetlanie pozycji samolotu przez urządzenia GPS.