O szczegółach technicznych sprzętu, który trafił już do Ukrainy, poinformował współzałożyciel firmy Florian Seibel. Jak przekazał, pierwsze elementy znajdują się już na froncie i są obecnie testowane przez żołnierzy.

Wojna w Ukrainie. Na front trafiła nowa broń

System WASP, który zainstalowany jest w bezzałogowcach został opracowany przez spółkę Weles Acoustics. Czujnik waży około 150 gramów. Jego zadaniem jest wykrycie ostrzału artyleryjskiego z odległości do 15 km oraz ostrzał z broni ręcznej z odległości do 2,5 km.

Nowoczesne drony Vector AI trafiły do Ukraińców Quantum Systems domena publiczna

- Testy czujników akustycznych mają na celu zaprezentowanie dowództwu wojskowemu dodatkowych możliwości Quantum Systems w celu ewentualnego przeorganizowania - mówił dyrektor ukraińskiego przedstawicielstwa firmy niemieckiej firmy, Ołeksandr Bereżny.

Nowoczesne systemy coraz powszechniejsze w dronach wojskowych

Jak zapewniają twórcy, system WASP może być instalowany nie tylko w dronach Vector AI, ale także innych produkcjach tego typu, m.in. bezzałogowcach Twister.

Jednocześnie producent deklaruje, że pracuje obecnie nad funkcją automatycznego kierowania kamery w miejsce, gdzie wykryty zostanie ostrzał. Nie wiadomo jednak, czy takie rozwiązanie zostanie zastosowane w sprzęcie, który jest już w Ukrainie.

Drony rozpoznawcze typu Vector to przykład współpracy niemieckiego i ukraińskiego biznesu. Maszyny opracowane u naszego zachodniego sąsiada są obecnie produkowane w Ukrainie i dostarczane bezpośrednio do jednostek wyspecjalizowanych w ich użyciu.

"Debata polityczna". Prof. Antoni Dudek: Obstawiam scenariusz zasadniczego konfliktu politycznego Polsat News Polityka