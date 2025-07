W ostatnim czasie doszło do całej serii zmasowanych ataków ze strony Rosji. To, co wydarzyło się w Kijowie w nocy 4 lipca, zostało opisane w ukraińskich mediach jako "noc z piekła rodem". Rosyjska armia użyła ponad 500 dronów, a także rakiet Kindżał i Iskander .

Wkrótce po tych uwagach USA wznowiły dostawy niektórych rodzajów broni do Ukrainy , jak podaje Reuters. Według agencji informacyjnej są to pociski artyleryjskie i działa samobieżne.

- Rosja używa dronów od 2022 roku, ale skala się zmieniła - powiedział DW ekspert ds. technologii wojskowych David Hambling . - Teraz produkują tysiące dronów miesięcznie , może nawet dziesiątki tysięcy. To wystarczy, aby przeciążyć większość systemów obronnych zaprojektowanych do przechwytywania pocisków - wyjaśnia.

Celem Rosji jest unieszkodliwienie ukraińskiej obrony powietrznej w takim stopniu, aby straty nie mogły zostać zrekompensowane dostawami z krajów zachodnich. Może to również wskazywać, że Rosja przygotowuje się do "decydującej bitwy", przypuszcza Heinemann-Grüder. Nie wyklucza on, że Rosji uda się zapędzić Ukrainę w kozi róg do końca bieżącego roku lub na początku przyszłego i podporządkować ją żądaniom Kremla.