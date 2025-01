Ukraińskie drony przyczyniają się do wysokich strat wśród północnokoreańskich żołnierzy, co ostatecznie może wpłynąć na zmianę strategii oddziałów Kim Dzong Una - przekazał w najnowszym raporcie Instytut Studiów nad Wojną. Eksperci przypomnieli ukraiński sukces z soboty, ale podkreślili, że to Rosja utrzymuje inicjatywę na liniach frontu.