Informacja o zdarzeniu pojawiła się na łamach propagandowego serwisu Ria Nowosti - Iwan Zujew pełnił w medium funkcję korespondenta wojennego. Jak wskazano w komunikacie, "zginął podczas wykonywania zadania dziennikarskiego".

Mężczyzna miał zakończyć żywot w obwodzie zaporoskim, w wyniku ataku ukraińskiego drona. Na miejscu ucierpiał również inny pracownik stacji, Jurij Wojtkiewicz, który został "ciężko ranny".

Rosyjski korespondent nie żyje, zginął w Ukrainie

Śmierć Zujewa skomentował dyrektor generalny Międzynarodowej Grupy Medialnej Rossija Siegodnia, Dmitrij Kisielew. Złożył kondolencje bliskim mężczyzny i nazwał go "odważnym i utalentowanym dziennikarzem".

"Iwan zginął bohaterską śmiercią podczas wykonywania zadania redakcyjnego, w wyniku ataku dronów Sił Zbrojnych Ukrainy" - wskazał, dodając że korespondent pokazywał "prawdę" o wydarzeniach rozgrywających się w czasie wojny w Ukrainie.

"Zaopiekujemy się jego rodziną i przyjaciółmi i oczywiście zachowamy o nim pamięć" - zapewnił Kisielew.

Pracownik rosyjskich mediów propagandowych doceniony przez Putina

Jak podaje Ria Nowosti, Iwan Zujew pracował w stacji "od kilku lat", a przez ten czas otrzymał wiele nagród państwowych. W marcu miał osobiście spotkać się z Władimirem Putinem, który przekazał mu podziękowania.

Jego poszkodowany kolega Wojtkiewicz, również cieszył się sympatią rosyjskich władz. W przeszłości odznaczono go medalem za "zasługi dla ojczyzny".

"Pracownicy grupy medialnej Rossija Siegodnia składają szczere kondolencje i opłakują go (Zujewa - red.) wraz z rodziną i przyjaciółmi" - czytamy w oświadczeniu Ria Nowosti.

