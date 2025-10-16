Wojna w Ukrainie
Wojna w Ukrainie

Rosyjski korespondent zginął w Ukrainie. "Bohaterska śmierć"

Paweł Sekmistrz

Paweł Sekmistrz

Rosyjskie media propagandowe donoszą o śmierci jednego ze swoich korespondentów - Iwana Zujewa. Mężczyzna zginął w obwodzie zaporoskim; według oficjalnego przekazu Kremla, nie przeżył ataku ukraińskiego drona.

W obwodzie zaporoskim zginął rosyjski korespondent wojenny
W obwodzie zaporoskim zginął rosyjski korespondent wojennyTelegram/Ria Nowosti/Dmytro Smolienko/NurPhoto/AFP

Informacja o zdarzeniu pojawiła się na łamach propagandowego serwisu Ria Nowosti - Iwan Zujew pełnił w medium funkcję korespondenta wojennego. Jak wskazano w komunikacie, "zginął podczas wykonywania zadania dziennikarskiego".

Mężczyzna miał zakończyć żywot w obwodzie zaporoskim, w wyniku ataku ukraińskiego drona. Na miejscu ucierpiał również inny pracownik stacji, Jurij Wojtkiewicz, który został "ciężko ranny".

Rosyjski korespondent nie żyje, zginął w Ukrainie

Śmierć Zujewa skomentował dyrektor generalny Międzynarodowej Grupy Medialnej Rossija Siegodnia, Dmitrij Kisielew. Złożył kondolencje bliskim mężczyzny i nazwał go "odważnym i utalentowanym dziennikarzem".

"Iwan zginął bohaterską śmiercią podczas wykonywania zadania redakcyjnego, w wyniku ataku dronów Sił Zbrojnych Ukrainy" - wskazał, dodając że korespondent pokazywał "prawdę" o wydarzeniach rozgrywających się w czasie wojny w Ukrainie.

Zobacz również:

MSZ Ukrainy zareagowało na nagranie ze szwajcarskiego pociągu
Świat

Rosjanin zaatakował, bo usłyszał rozmowę w języku ukraińskim. MSZ reaguje

Aneta Wasilewska
Aneta Wasilewska

    "Zaopiekujemy się jego rodziną i przyjaciółmi i oczywiście zachowamy o nim pamięć" - zapewnił Kisielew.

    Pracownik rosyjskich mediów propagandowych doceniony przez Putina

    Jak podaje Ria Nowosti, Iwan Zujew pracował w stacji "od kilku lat", a przez ten czas otrzymał wiele nagród państwowych. W marcu miał osobiście spotkać się z Władimirem Putinem, który przekazał mu podziękowania.

    Jego poszkodowany kolega Wojtkiewicz, również cieszył się sympatią rosyjskich władz. W przeszłości odznaczono go medalem za "zasługi dla ojczyzny".

    "Pracownicy grupy medialnej Rossija Siegodnia składają szczere kondolencje i opłakują go (Zujewa - red.) wraz z rodziną i przyjaciółmi" - czytamy w oświadczeniu Ria Nowosti.

    Zobacz również:

    Donald Trump i Władimir Putin spotkają się na Węgrzech
    Świat

    Trump spotka się z Putinem w Europie. Wskazano lokalizację

    Marcin Jan Orłowski
    Marcin Jan Orłowski
    "Żaden dokument nie jest idealny". Klimczak o szczegółach umowy koalicyjnejPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze