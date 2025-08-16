"Gra o przyszłość Ukrainy, bezpieczeństwo Polski i całej Europy weszła w decydującą fazę" - napisał Donald Tusk na platformie X.

"Dziś widać jeszcze wyraźniej, że Rosja szanuje wyłącznie silnych, a Putin okazał się po raz kolejny graczem sprytnym i bezwzględnym. Dlatego tak ważne jest utrzymanie jedności całego Zachodu" - stwierdził.

Szczyt Trump-Putin. Oświadczenie europejskich liderów

"Zakończyła się rozmowa europejskich liderów oceniająca informację przekazaną przez prezydenta Trumpa i efekty spotkania na Alasce" - pisał sobotę rano premier.

Jak dodał, w spotkaniu udział wzięli m.in. prezydent Francji Emmanuel Macron, kanclerz Niemiec Friedrich Merz, premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer oraz premier Włoch Giorgia Meloni.

Podczas dyskusji przywódcy wysłuchali opinii Wołodymyra Zełenskiego oraz przygotowali wspólne oświadczenie.

"Jesteśmy również gotowi do współpracy z prezydentem Trumpem i prezydentem Zełenskim w celu zorganizowania trójstronnego szczytu przy wsparciu Europy" - zaznaczono w komunikacie umieszczonym na stronie Komisji Europejskiej.

Dodano przy tym, że "Ukraina musi mieć żelazne gwarancje bezpieczeństwa, aby skutecznie bronić swojej suwerenności i integralności terytorialnej".

Spotkanie Trump-Putin. KE: Jesteśmy gotowi utrzymać nacisk na Rosję

"Z zadowoleniem przyjmujemy oświadczenie prezydenta Trumpa, że Stany Zjednoczone są gotowe udzielić gwarancji bezpieczeństwa. Koalicja chętnych jest gotowa odegrać aktywną rolę. Nie należy nakładać żadnych ograniczeń na siły zbrojne Ukrainy ani na jej współpracę z państwami trzecimi. Rosja nie może mieć prawa weta wobec drogi Ukrainy do UE i NATO" - podkreślono w komunikacie po rozmowie europejskich liderów.

"Dopóki trwają zabójstwa na Ukrainie, jesteśmy gotowi utrzymać nacisk na Rosję. Będziemy nadal wzmacniać sankcje i szersze środki gospodarcze, aby wywierać presję na rosyjską gospodarkę wojenną, dopóki nie zostanie osiągnięty sprawiedliwy i trwały pokój" - stwierdzono.

W sobotę rano odbyła się także dwustronna rozmowa Donalda Trumpa z Wołodymyrem Zełenskim. Po zakończeniu połączenia ukraiński prezydent zamieścił obszerny wpis w mediach społecznościowych, w którym zapowiedział swoją wizytę w Waszyngtonie.

