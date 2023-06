- Pozostajemy w zawieszeniu, niepewni jutra, ponieważ wypowiedzi ministra Waldemara Budy i prezesa PFR Pawła Borysa są bardzo ogólnikowe i dla nas - mieszkańców - niezrozumiałe - mówił pod koniec maja na konferencji prasowej Damian Pawłowski, jeden z mieszkańców bloku przy ul. Tytoniowej w Radomiu, wybudowanego w ramach programu "Mieszkanie Plus".

I dodał: - Minister Buda już mówi, że mieszkańcy są zadowoleni z przedstawionych rozwiązań. Z kim przedstawiciele rządu rozmawiają? Jak możemy być zadowoleni, skoro nie wiemy, jakie to rozwiązania? Umowy najmu w różnych miastach kończą się w różnym terminie. Czy możliwość wykupu nastąpi od razu, czy po ich wygaśnięciu? Nie wiemy. Maksymalna kwota kredytu 2 procent to 600 tys. zł, a ile będą kosztować nasze mieszkania? Nie wiemy. Co z pozostałą kwotą i jak w praktyce będzie wyglądać druga droga dojścia do własności? Nie wiemy. Jak będą wyglądać dopłaty w tym wypadku i od czego będą uzależnione? Też nie wiemy.

- Wśród nas nie ma ludzi zadowolonych, są za to oszukani i nabici w program "Mieszkanie Plus". Tu szklanka jest w całości wypełniona rozczarowaniem - skomentował Damian Pawłowski.

Mieszkańcy oczekują możliwości wykupu mieszkań za cenę ich budowy lub zaciągnięcia kredytu na warunkach, które będą akceptowalne dla wszystkich. Chcą współtworzyć zmiany, uczestniczyć w ustalaniu rozwiązań, które będą ich dotyczyć.

Będzie protest. 16 czerwca przed Sejmem

- Obiecujemy, że nie damy o sobie zapomnieć. Będziemy protestować - my, lokatorzy "Mieszkań Plus" z całej Polski przyjedziemy do Warszawy i staniemy przed Sejmem. Nie odpuścimy - zapowiedział Damian Pawłowski.

Jak się dowiedzieliśmy, mieszkańcy pojawią się przed Sejmem 16 czerwca o godz. 10. W proteście wezmą udział przedstawiciele z każdego miasta, w którym program "Mieszkanie Plus" był realizowany. Planowo przy ul. Wiejskiej ma się pojawić około stu osób. Na specjalnie postawionej tego dnia scenie będą opowiadać swoje historie.

Tego dnia odbywać się będzie posiedzenie Sejmu. Protestujący oczekują, że rządzący znajdą chwilę na to, aby z nimi porozmawiać.