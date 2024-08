Chorują na COVID-19, jeżdżą po lek do Niemiec. W Polsce go nie ma

- Nie ma szans na zdobycie Paxlovidu od ręki w Polsce - mówi Interii prof. Joanna Zajkowska z Kliniki Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku. Pacjenci zakażeni koronawirusem jeżdżą po lek do Niemiec. Potwierdza to lekarka. - Sugerujemy rodzinom zakupienie tego leku. Niektóre apteki pomagają w sprowadzaniu, ale nie wszystkie. W pewnych wypadkach takie wyjazdy do Niemiec po lek są więc uzasadnione - dodaje. I wskazuje, o jakie sytuacje chodzi.