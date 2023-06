Piotr M. został zatrzymany ponownie przez policję w środę - przekazał rzecznik Prokuratury Okręgowej w Kielcach Daniel Prokopowicz.

- Podstawą zatrzymania była konieczność uzupełnienia podejrzanemu zarzutów o posiadanie narkotyków w postaci marihuany i kokainy oraz potrzeba zastosowania środka zapobiegawczego - podkreślił.

Świętokrzyskie. Areszt dla sprawy wypadku w miejscowości Boksycka

Prokopowicz poinformował, że w dniu ponownego zatrzymania śledczy uzyskali opinię biegłych lekarzy z Collegium Medicum w Krakowie o zdolności podejrzanego do udziału w czynnościach procesowych.

Prokuratur zaznaczył, że w toku przesłuchania podejrzany "zaczął symulować objawy chorobowe uniemożliwiające realizację czynności procesowych z jego udziałem, a jeden z jego obrońców wezwał na miejsce karetkę pogotowia ratunkowego".

Reklama

- Po przewiezieniu podejrzanego do szpitala i przeprowadzeniu stosownych badań, prokurator uzyskał kolejną opinię biegłych z Collegium Medicum UJ podtrzymującą poprzednie stanowisko o zdolności do udziału przez podejrzanego w czynnościach procesowych, w tym braku przeciwskazań do pobytu w warunkach izolacji i leczenia w zakładzie karnym - podkreślił Prokopowicz.

I jak dodał - prokurator w czwartek skierował do Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim wniosek o zastosowanie wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Tego samego dnia Sąd uwzględnił wniosek prokuratora w całości.

Wypadek w miejscowości Boksycka. Zginęło pięć osób

Do wypadku na drodze krajowej nr 9 w miejscowości Boksycka w powiecie ostrowieckim doszło przed godz. 5 w niedzielę 28 maja.

Z ustaleń policji wynika, że 38-letni mężczyzna, który pod wpływem alkoholu i narkotyków kierował osobowym mercedesem, prawdopodobnie stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na przeciwległy pas ruchu, gdzie zdarzył się czołowo z fiatem, którego prowadził 72-latek.

Fiatem podróżowało jeszcze pięć osób w wieku od 16 do 43 roku życia. Według nieoficjalnych była to rodzina, która wracała z wesela.