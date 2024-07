Do zdarzenia doszło w poniedziałek około godziny 21:30 na polnej drodze w pobliżu lasu w okolicach Woli Wiśniowej w powiecie włoszczowskim. Mimo podjętej akcji reanimacyjnej życia 29-letniego mężczyzny nie udało się uratować .

Wola Wiśniowa. Dramat podczas polowania. Myśliwy postrzelił kolegę

- Strzał padł z broni należącej do 60-letniego myśliwego, który wraz z 29-latkiem przygotowywał się do polowania - przekazała polsatnews.pl oficer prasowa policji we Włoszoczowie asp. Monika Jałocha.