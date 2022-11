Tragedia na polowaniu. 11-letni chłopiec śmiertelnie postrzelony

W trakcie polowania na jelenie w stanie Wisconsin w USA doszło do tragedii. 11-letni chłopiec został śmiertelnie postrzelony przez myśliwego, który chciał rozładować broń. Co roku podczas sezonu polowań na jelenie w Wisconsin dochodzi do wielu wypadków.

Zdjęcie Tragedia na polowaniu. Zginął 11-letni chłopiec / Anadolu Agency / Contributor / Screen twitter via WKOW 27 News / Getty Images