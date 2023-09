Uczestnicy bawili się w dosyć swobodnej atmosferze i przy alkoholu, w miejscu, które upamiętania 204 mieszkańców Michniowa zamordowanych w czasie wojny przez Niemców. Jedną z widocznych na nagraniu osób jest Bartosz Bętkowski - obecny kierownik działu obsługi mauzoleum oraz radny powiatu skarżyskiego z ramienia PiS. Prywatnie to syn marszałka województwa świętokrzyskiego - Andrzeja Bętkowskiego .

Zakresu odpowiedzialności de facto to nie zmienia, bo mauzoleum jest oddziałem Muzeum Wsi Kieleckiej, a to z kolei podlega właśnie marszałkowi .

Andrzej Bętkowski: Zachowanie pracowników niestosowne, lekkomyślne

"Bez względu na to, kto i kiedy uczestniczył w nagranym spotkaniu, oczywistym jest, że na terenie Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie nie powinno nigdy dojść do takiego zdarzenia. Zachowanie pracowników nie jest przeze mnie akceptowane i z pełnym przekonaniem podkreślam, że nie powinno mieć miejsca. Było to niestosowne, lekkomyślne i w mojej ocenie zasługuje na krytykę" - zaznacza Andrzej Bętkowski.