W czwartek nagranie upublicznił w serwisie Facebook lokalny dziennikarz Krzysztof Soczewiński. Widać na nim spotkanie towarzyskie pięciu osób, w bardzo swobodnej atmosferze. Na stole jest co najmniej 15 butelek z alkoholem. Na spożycie wskazuje też stan zgromadzonych. Jedna z uczestniczek biesiady ma wyraźne problemy z równowagą.

Sposób świętowania to oczywiście prywatna sprawa, ale w tym przypadku zgromadzeni postanowili imprezować na terenie Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie. To nowoczesny kompleks wystawienniczy, który upamiętania 204 mieszkańców Michniowa zamordowanych w czasie wojny przez Niemców. Na terenie ośrodka znajduje się mogiła ofiar zbrodni z 1943 roku.

Film sprzed dwóch lat

Oficjalne otwarcie mauzoleum miało miejsce dwa lata temu, a w uroczystościach uczestniczył prezydent Andrzej Duda. Nagranie pochodzi właśnie z tego okresu - z lipca 2021 roku. Według Soczewińskiego jest na nim między innymi Bartosz Bętkowski - kierownik działu obsługi mauzoleum oraz radny powiatu skarżyskiego, gdzie kandydował z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast prywatnie Bętkowski jest synem marszałka województwa świętokrzyskiego - Andrzeja Bętkowskiego.

Film z Michniowa w lokalnym środowisku nie jest nową sprawą. - To nagranie wśród polityków krąży od dawna. To nie jest tak, że oni nie wiedzieli - mówi Interii Soczewiński. - Oni tam mieli notoryczne imprezy - dodaje.

- Tam są groby ludzi. To tak jakby się na cmentarzu bawili. Dosłownie. Myślę, że to ludzi bardzo boli. To nie jest jakiś zwykłe miejsce. To tak jakby się bawić na Grobie Nieznanego Żołnierza, w świętym miejscu - podkreśla dziennikarz, który upublicznił film. Nagranie otrzymał od swojego informatora.

Do tej pory w sprawie filmu nie było reakcji ze strony władz urzędu marszałkowskiemu, któremu podlega Muzeum Wsi Kieleckiej. Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich jest oddziałem muzeum. Rzecznik marszałka Przemysław Chruściel przekazał nam, że stanowiskiem urzędu w tej sprawie będzie głos marszałka Bętkowskiego, który sprawę ma skomentować w środę. Obecnie marszałek przebywa na Konwencie Marszałków Województw na Forum Ekonomicznym w Karpaczu. Rzecznik nie podważał natomiast autentyczności nagrania.

Filmu nie chciał też komentować Bartosz Bętkowski. Poprosił o pisemne zapytanie. Przekazał nam jedynie, że "jest kampania wyborcza i ktoś posługuje się materiałem z przestępstwa tak naprawdę, bo to już jest ustalone, jakimś wyimkiem, z jakimś komentarzem".

Skontaktowaliśmy się także z dwoma innymi osobami widocznymi na nagraniu, które obecnie - jak wynika z danych na stronie świętokrzyskiego urzędu marszałkowskiego - pełnią funkcje w oddziałach kultury i dziedzictwa narodowego. Odmówiły komentarza w sprawie filmu.

Reakcja na nagranie. Jest postępowanie wyjaśniające

Mauzoleum w Michniowie jest oddziałem Muzeum Wsi Kieleckiej. Dyrektor jednostki przekazał Interii, że podjął działania w tej sprawie. - Po zapoznaniu się z nagraniem w ubiegły czwartek wszcząłem postępowanie wyjaśniające i zażądałem od pracowników wyjaśnień na piśmie - poinformował nas Tadeusz Sikora.

Dzień po publikacji nagrania przez Soczewińskiego, w piątek film udostępniła świętokrzyska posłanka Koalicji Obywatelskiej Marzena Okła-Drewnowicz.

- Słyszeliśmy o tym nagraniu wcześniej. Podobno było tak, że mieszkańcy słyszeli, że tam była jakaś impreza, bo dochodziły różne odgłosy do ich domów. Ludzie są tym zbulwersowani. Jeżeli mieli świadomość, że zrobili źle i myślę, że mieli informację, że ktoś ich nagrał, to powinni już wcześniej wyciągnąć konsekwencje. A oni milczą, uważają, że wszystko im ujdzie na sucho - komentuje w rozmowie z Interią posłanka.

Okła-Drewnowicz domaga się wyciągnięcia konsekwencji służbowych. - To popijawa w miejscu kultu patriotycznego, tam jest Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich - podkreśla. - Ja jako posłanka nie mogłam nie zareagować. Takie nagranie się pojawia, miejsce jest szczególne, nie możemy obok tego przejść obojętnie. Nawet na przyszłość. Nie możemy dopuszczać do tego typu sytuacji. Jak przemilczymy raz, to dajemy przyzwolenie - zaznaczył.

Skierowała też do marszałka Bętkowskiego pismo, w którym domaga się ustalenia uczestników spotkania, wyciągnięcia konsekwencji służbowych oraz wskazania kiedy dokładnie i w związku z jakim wydarzeniem odbyło się spotkanie.

O komentarz w sprawie nagrania poprosiliśmy też posłankę PiS z okręgu kieleckiego Agatę Wojtyszek. - Ja tego filmu nie widziałam, ale słyszałam, że coś takiego się dzieje. Jeżeli to jest prawda, to też jestem zbulwersowana. To jest miejsce wyjątkowe. Takie sytuacje nie powinny mieć miejsca. To nie jest tylko muzeum, ale miejsce martyrologii ofiar wojny - powiedziała Interii.

Zastrzegła także, że jeśli sytuacja na nagraniu jest prawdziwa, to "każda taka sytuacja powinna być piętnowana, więc wszelkie konsekwencje z tym związane powinny być wyciągnięte" - dodała.

***

