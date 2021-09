Wybuch wulkanu w Gwatemali. Wcześniej zatrzęsła się ziemia

Po głośniej erupcji wulkany na La Palmie w archipelagu Wysp Kanaryjskich, która nastąpiła w niedzielę i zmusiła do ewakuacji tysiące osób, w czwartek doszło do wybuchu kolejnego. Tym razem w Gwatemali. Na przedmieściach stolicy kraju wybuchł wulkan Fuego, jeden z kilku czynnych w tym kraju. Do jego erupcji doszło wcześniej w lutym 2021 r.

Zdjęcie Erupcja wulkanu w Gwatemali / Volcano Time-Lapse / Twitter