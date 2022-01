- Policjanci z komisariatu II prowadzą postępowanie w sprawie uszkodzenia ciała i zdemolowania stoiska w agencji pocztowej przez nieustalonego mężczyznę - poinformowała policja w Zabrzu.

Do zdarzenia doszło w agencji pocztowej przy ul. Hermisza 10, w dniu 5 listopada 2021 roku. Mężczyzna bez maseczki wszedł do placówki, kiedy pracownica zwróciła mu uwagę, mężczyzna zrzucił stojący na ladzie towar i zirytowany opuścił punkt pocztowy. Kiedy kasjerka wybiegła z nim, aby go ująć, napastnik uderzył ją kilkukrotnie w twarz i oddalił się w bliżej nieznanym kierunku.



- Jeżeli rozpoznają Państwo osoby na zdjęciach, prosimy o kontakt pod nr tel. 47 8543 610, 47 8543 611 lub najbliższą jednostką Policji tel. alarm. 112. Gwarantujemy anonimowość - zapewniają policjanci.

